«عمار»: إعادة هيكلة وتقليص المحافظ الاستثمارية

2019/06/13 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد الشيتي – قال رئيس مجلس إدارة شركة عمار للتمويل والإجارة عبدالله راشد بوقماز ان عام 2018 شكّل عاماً مفصلياً للشركة، إذ أدرجت «عمار» في بورصة الكويت بالسوق الرئيسية بدلا من السوق الموازية في اعقاب اعادة تصنيف السوق.وأشار خلال اعمال الجمعية وبحضور ٧٧.٩% من المساهمين الى ان الادارة التنفيذية لشركة عمار بدأت خلال عام …

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