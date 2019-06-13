خفض الوافدين إلى 60% من سكان الكويت

2019/06/13 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم النواب محمد الدلال، عيسى الكندري، أسامة الشاهين، وخليل الصالح باقتراح بقانون في شأن إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية.ونص المقترح على أن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية»، بهدف تنظيم التركيبة السكانية وحماية دولة الكويت من العدد الزائد من المقيمين والوافدين الأجانب، وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة …

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