سبع قصور تناشد عبد المهدي لانقاذها عصابات المولدات

2019/06/13 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ناشد “مجلس شيوخ وعشائر” منطقة سبع قصور في بغداد، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل لانقاذ الفقراء ممن وصفوهم “العصابات” التي تدير المولدات.وقال المجلس في بيان تلقته /المعلومة/، “نناشد رئيس الوزراء بالتدخل لإنقاذ الفقراء من عصابات تدير المولدات”، منوهين الى أن “اولئك اصبحوا عبارة عن دولة مستقلة يشرعون ما يحل لهم […]

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