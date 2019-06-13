اصابة مبنى بصاروخ وصفارات الانذار تدوي داخل الاراضي المحتلة

2019/06/13 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن صاروخا أصاب مبنى في مدينة سديروت جنوبي الاراضي المحتلة، دون وقوع ضحايا بشرية.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الصاروخ سقط على مبنى بعد دوي صفارات الإنذار في سديروت وبلدية شعار هنيغيف على الحدود مع قطاع غزة مساء اليوم الخميس.ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان […]

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