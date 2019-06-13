شاهد .. فتوى المرجعية شكلت بداية الرد الحاسم ونقطة التحول المفصلية في مواجهة داعش الإرهابي

2019/06/13 | 21:44

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فتوى المرجعية شكلت بداية الرد الحاسم ونقطة التحول المفصلية في مواجهة داعش الإرهابي

يستذكر العراقيون ذكرى الفتوى الجهادية التي سيخلدها التأريخ بحروف

من ذهب، والتي بدورها شكلت بداية الرد الحاسم ونقطة التحول المفصلية

في مواجهة الهجمة الكبيرة لتنظيم داعش الارهابي ..

تقرير: ماهر ميرزا

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