2019/06/13 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..استهداف ناقلتي النفط في بحر عٌمان

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