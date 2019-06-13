2019/06/13 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة السوق المالية، عن (برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين لعام 2020/2019م).وقدمت.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة السوق المالية تعلن عن برنامجها لتأهيل الخريجين صحيفة صدى الالكترونية.

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