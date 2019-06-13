%40 من الموظفين اكتشفوا رواتب زملائهم مصادفة!

2019/06/13 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال استطلاع أجرته «كاسبرسكي»، إن ما يقرب من أربعة من كل عشرة موظفين (%37) توصلوا عن طريق الخطأ أو المصادفة إلى معلومات سرية خاصة بزملائهم؛ مثل الرواتب والمكافآت.وتُعدّ تفاصيل كشوف الرواتب مثالاً واحداً على البيانات الشخصية الحساسة الموجودة على خوادم الشركات اليوم، والتي إذا تم تسريبها في أماكن عامة بفعل الافتقار إلى الأمن وعدم …

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