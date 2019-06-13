نارٌ تستعر في الخليج.. وتشعل أسعار النفط

2019/06/13 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محرر الشؤون الدولية – استيقظت منطقة الخليج، فجر امس، على تطور جديد ومثير يتعلق هذه المرة باستهداف ناقلتين في خليج عُمان؛ إحداهما نرويجية والأخرى سنغافورية.ويبدو أن النيران التي التهمت أجزاء من السفينتين ستعيد خلط الكثير من الأوراق، وتعيد المنطقة مرة أخرى إلى حافة المواجهة.الأضرار التي أصابت السفينتين بالغة، وأدت إلى اشتعالهما، وربما غرق …

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