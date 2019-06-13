النعيمي يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير محمد بن متعب

2019/06/13 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

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