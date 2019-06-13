ترامب: لا أميركا ولا إيران مستعدتان لإبرام اتفاق

2019/06/13 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه يقدر زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإيران للاجتماع مع قادتها، لكنه يعتقد أن من السابق لأوانه الحديث عن إبرام واشنطن لاتفاق مع طهران.

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