حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير محمد بن متعب

2019/06/13 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معزياً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

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