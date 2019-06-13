السعودية: 50% ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة

2019/06/13 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ السعودية تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من أول ديسمبر المقبل، والتي ستبلغ نسبتها %50.وبحسب الجريدة الرسمية «أم القرى»، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بدء سريان العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية في ما يتعلّق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، بدءاً من مطلع ديسمبر 2019.(العربية.نت)

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