2019/06/13 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «الإنماء»: 1.38 مليون دينار أرباح 6 أشهر حققت شركة الإنماء العقارية أرباحاً في الأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2019 بلغت 1.38 مليون دينار بربحية للسهم 3.07 فلوس، مقارنة مع أرباح بلغت 558.81 ألف دينار بربحية للسهم 1.24 فلس حققتها الشركة في الفترة المقابلة من العام الماضي.«الامتيازات الخليجية» تتخارج من «كويك سيرفس» أفادت شركة …

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