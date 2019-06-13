محافظ كركوك يهنىء مؤيد اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين ويعده نصرا للصحافة العراقية

2019/06/13 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ محافظ كركوك راكان الجبوري نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين .وقال في برقية تهنئة :” باسم أدارك كركوك ومواطنيها تلقينا فوز اللامي الذي يعدا نصرا للعراق والصحافة العراقية .

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