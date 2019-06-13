بحضور رئيس النادي .. ريال مدريد يقدم (هازارد) للجماهير

2019/06/13 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نادي ريال مدريد الإسباني لاعب فريقه الكروي الأول البلجيكي إيدين هازارد مساء اليوم، وذلك في ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد.وجاءت صفقة ...

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