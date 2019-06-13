لليوم الثاني.. مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات ومواقع حوثية في حجة

2019/06/13 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الخميس)، تعزيزات ومواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة ش...

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