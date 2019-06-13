شاهد .. فيديو يرصد لحظة وقوع العدوان الإرهابي الحوثي بمطار أبها الدولي

2019/06/13 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد مقطع فيديو لحظات وقوع العمل الإرهابي الحوثي باستهداف المدنيين بمطار أبها الدولي، وكشف مقطع الفيديو عن تعمد الحوثيين استهداف المدنيين، وفي جريمة حر...

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