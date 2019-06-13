2019/06/13 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذَّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من العمل أكثر من تسع ساعات يوميًّا لخطورته على صحة القلب.

وأضاف النمر، في تغريد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خالد النمر يحذر من تجاوز مدة العمل 9 ساعات يوميًّا) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خالد النمر يحذر من تجاوز مدة العمل 9 ساعات يوميًّا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).