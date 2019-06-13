بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يوزِّع مساعدات إيوائية وغذائية في مناطق يمنية

2019/06/13 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس وأمس، توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين من السيول في عددٍ من القرى والمحافظات اليم...

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