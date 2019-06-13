وزير العمل يؤكّد أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتوفير وظائف مستدامة

2019/06/13 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكَّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أهمية الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات ضمن «رؤية المملكة 2030» لتحفيز الاقتصاد ...

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