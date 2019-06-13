«أوبك» تخفّض توقعاتها للطلب على نفطها في 2019

2019/06/13 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عن تقديراتها ببلوغ متوسط حجم الطلب العالمي على خاماتها خلال العام الحالي حاجز 30.5 مليون برميل يومياً، أي بما يقل بنحو 1.1 مليون برميل يومياً عن مستوى 2018 المقدّر.واشارت أمانة المنظمة في تقريرها الشهري الذي يغطي مايو الماضي الى أن انتاج دول أوبك في عام 2018 بلغ نحو …

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