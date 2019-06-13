الصبر والتفاني دفعا ايزيدية من شنگال الى التفوق لتكون الاولى على مدينتها المنكوبة

2019/06/13 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خيري علي ابراهيم فتاة ايزيدية من مجمع خانصور التابع لقضاء شنگال غرب محافظة نينوى تتفوق بجدارة وتحصل على المرتبة الاولى على مستوى القضاء في الدراسة العربية.“مناهل برجس خلف” ، لديها من العمر اربع عشر عاما تحدثت لـ “ايزيدي 24 “وقالت “انها تخطط ان تكمل دراستها وان تصبح طبيبة لتتمكن من مساعدة …

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