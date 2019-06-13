2019/06/13 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني أجزاء من شرق جازان، من انقطاع التيار الكهربائي في بعض القرى لعدة ساعات؛ وذلك.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ظل سعي ” السعودية للكهرباء “..



استمرار انقطاع التيار في جازان صحيفة صدى الالكترونية.

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