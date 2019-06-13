إجراءات الكويت: مسارات بعيدة عن إيران.. وتسليح خفيف للطواقم

2019/06/13 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد الشيتي- أكدت مصادر مسؤولة أن الكويت نسقت مع دول مجلس التعاون الخليجي لتأمين وحماية الناقلات وتصنيف المناطق الخطرة وتأمين المسارات الآمنة.وإشارت إلى أن المسارات الآمنة في الخليج بالنسبة إلى الناقلات الكويتية ستكون الإبحار في المياه القريبة من دول الخليج، رغم أن تلك المسارات أطول، والابتعاد قدر الإمكان عن المياه القريبة لإيران.وبينت أن …

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