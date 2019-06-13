الحجرف: لا زيادات على رسوم الخدمات «خارج القانون»

2019/06/13 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحرر البرلماني – أكد وزير المالية د.نايف الحجرف أن الوزارة لم تصدر موافقات على زيادة الرسوم إلى أي من الجهات الحكومية على نحو مخالف لقانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.وقال الحجرف في رد على سؤال برلماني إن ما يصدر من قرارات في بعض الجهات الحكومية …

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