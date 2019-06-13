ماذا جرى فجر اليوم بالكونغرس الامريكي لضرب ايران قبل تفجير ناقلتي النفط وترامب يعلق ترجمة خولة الموسوي

2019/06/13 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ترامب قبل 12 دقيقة على تويتر بينما أقدر كثيرا مساء الذهاب إلى إيران للقاء إيه الله علي خامنئي ، اشعر شخصيا بأنه من المبكر جدا ان نفكر حتى في إبرام اتفاق.انهم ليسوا مستعدين ، ولا نحن أيضا! وصرح وزير الخارجية مايك بومبو لأعضاء الكونجرس بأن إدارة ترامب تتمتع بالسلطة القانونية والدستورية لمهاجمة إيران...

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