الكعبي يهنيء اللامي بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين

2019/06/13 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، نقيب الصحفيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين .

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