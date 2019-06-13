الحمداني: رئيس الوزراء يؤكد عدم تعميم ظاهرة الفساد بل تشخيصها ومعالجتها بالشكل المطلوب

2019/06/13 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الخميس، ان رئيس الوزراء أكد على عدم تعميم ظاهرة الفساد بل يجب تشخيصها وتحديدها لكي يتم حلها ومعالجتها بالشكل المطلوب والمناسب لها".مشيراً الى "أن رئيس الوزراء أعطانا الصلاحية لكثير من الأمور وخصوصا فيما يخدم واقع الوزارة وأنشطتها، ولديه مرونة وتفهم وحلول وإجابات لكثير من الأسئلة التي تطرح عليه".

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