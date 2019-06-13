تعرف على تحذيرات الدفاع المدني حول ارتفاع درجات الحرارة في البلاد

2019/06/13 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بسبب أزدياد درجات الحرارة خلال الايام القادمة بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو وذلك على معظم

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