بشأن اجتماع عمومية السلة.. الأولمبية تصدر بياناً

2019/06/13 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الامين المالي باللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، سرمد عبدالاله، عن عدم التزام الاتحاد العراقي لكرة السلة بقرار المكتب التنفيذي بارسال نسخ من وصولات الصرف والاجراءات

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