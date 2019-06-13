«التعليمية»: التقرير النهائي للجامعات الحكومية.. الأسبوع المقبل

2019/06/13 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من مناقشة تعديلات القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين القياديين المتقاعدين في عملهم السابق كأعضاء بهيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي، وتنتهي الأسبوع المقبل من إنجاز تقريرها بشأن مشروع قانون الجامعات ا

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