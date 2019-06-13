لجنة وطنية.. للتركيبة السكانية

2019/06/13 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية.~وقدم المقترح النواب محمد الدلال وعيسي الكندري وأسامة الشاهين وخليل الصالح.~وتضمن المقترح إنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية بهدف تنظيم ال

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