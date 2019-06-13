«رابطة الناقلات العالمية»: إمدادات النفط في خطر

2019/06/13 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّرت رابطة ناقلات النفط إنترتانكو، التي تمثل الجزء الأكبر لأسطول الناقلات المستقلة في العالم، عن مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن وأطقمها المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينتين لهجمات في خليج عمان.وقال رئيس مجلس إدارة إنترتانكو باولو داميكو في بيان «عقب هجومين على سفينتين لأعضاء في الرابطة، يساورني قلق شديد بشأن سلامة أطقمنا عبر …

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