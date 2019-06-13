وقفة ضد تسميم الكلاب تطلق صرخة إنسانية للجهات المعنية

2019/06/13 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد الحافظ – القبس الإلكتروني لم تمنع حرارة الطقس المرتفعة، الناشطين في حقوق الحيوان والمواطنين، من تنظيم وقفة احتجاجية ضد تسميم الكلاب الضالة وذلك في ساحة الإرادة، حيث أطلقوا صرخة إنسانية للجهات المعنية.

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