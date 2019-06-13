2019/06/13 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على منفذي تفجيرات كركوك في أواخر أيار الماضي يتبع…

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على منفذي تفجيرات كركوك في أواخر أيار الماضي وكالة خطوة برس.

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