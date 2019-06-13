القبض على منفذي تفجيرات كركوك في اواخر ايار الماضي

2019/06/13 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، القاء القبض على منفذي تفجيرات كركوك يوم 30 ايار الماضي، موكدة القبض على اثنين من المتهمين ينتميان الى داعش الارهابي.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بناءً على معلومات استخبارية، وبتاريخ الثالث من حزيران 2019، القت قواتنا الامنية القبض على متهمين ينتميان لعصابات داعش الارهابية، وهما المسؤولان […]

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