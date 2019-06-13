عبد السلام الصديقي - اليسار …لا بديل عنه

2019/06/13 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_السلام_الصديقي في ظل الوضع الذي تعيشه بلادنا في الوقت الراهن، بات من الضروري حضور تيار يساري قوي أكثر من أي وقت مضى.لكن للأسف، الأمر ليس كذلك.لقد تم إضعاف اليسار المغربي وتشتيت مكوناته بحيث أضحى عاجزا عن المواجهة وعن تقديم الحلول كما كان يفعل في الماضي.هذا التراجع لا يعني اليسار المغربي وحده بل يندرج في سياق عالمي يتسم بهجوم كاسح وغير مسبوق للنيوليبرالية فضلا عن صعود التيار الشعبوي والحركات المتطرفة التي لا ت......

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