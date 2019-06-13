2019/06/13 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرت المتهمة الروسية، في القضية المسماة «اختلاسات الموانئ»، مارشيا لازاريفا السجن، وذلك بعد ان سددت المليون دينار قيمة الكفالة.علما بأنه عليها منع سفر ولا تستطيع مغادرة البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لازاريفا خارج السجن) نشر أولاً على موقع (القبس الكويتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لازاريفا خارج السجن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القبس الكويتية).