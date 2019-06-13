العراق يخرج من منافسة الدول الأكثر حراً

2019/06/13 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]خرج العراق من مؤشر الدول التي تسجل أعلى درجات في الحرارة خلال الصيف الحالي.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك ان "مدينة[يعقوب اباد]الباكستانية ستدخل المنافسة على أعلى المدن حرارة في العالم في الأيام المقبلة بدرجة حرارة 50 مْ بمشاركة الكويت والهند".واكد ان "العراق – هذه الأيام- خارج المنافسة حالياً وينتظر عدة أيام.

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