2019/06/13 | 22:15

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بالصور ..



ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد وسط حضور جماهيري كبير

الخميس

13

حزيران

2019 :

10:03 pm

44

قدم نادي ريال مدريد لاعبه البلجيكي الجديد ايدين هازارد، اليوم

الخميس، وسط حضور جماهيري كبير للترحيب بالوافد الجديد.

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