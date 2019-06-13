علماء الفلك يحذرون من توهج فائق للشمس يهدد الحياة على الارض

2019/06/13 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذر علماء الفلك من أن الشمس يمكن أن تقذف “توهجا فائقا” قويا من شأنه تعطيل الحضارة على الأرض.واعتقد العلماء في السابق أن الأرض قد تكون آمنة، لأن مثل هذه الأحداث تنتج إلى حد كبير عن نجوم فتية وأكثر نشاطا، لكن الاكتشافات الجديدة تشير إلى أن النجوم الأكثر نضجا مثل شمسنا يمكنها أن […]

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