2019/06/13 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية.وأكدت أنه يجب تجديد.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأحوال المدنية تحدد الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية صحيفة صدى الالكترونية.

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