2019/06/13 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غنام الغنام – أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله انه من المبكر الحديث عن مشاركة الكويت من عدمها في المؤتمر الاقتصادي للاستثمار في الأراضي الفلسطينية، والمزمع عقده في المنامة، طالما لم توجه للكويت الدعوة حتى الآن.وقال الجارالله، في تصريح للصحافيين، على هامش مشاركته في حفل السفارة الروسية أول من أمس: «هناك احتمال تأجيل المؤتمر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجارالله: اعتداء «أبها» تصعيد خطير) نشر أولاً على موقع (القبس الكويتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجارالله: اعتداء «أبها» تصعيد خطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القبس الكويتية).