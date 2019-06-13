القبض على منفذي تفجيرات كركوك في 30 أيار 2019

2019/06/13 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال داعشيين مسؤولان عن زرع عبوات ناسفة في كركوك

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