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القبض على منفذي تفجيرات كركوك في 30 أيار 2019


القبض على منفذي تفجيرات كركوك في 30 أيار 2019
2019/06/13 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقال داعشيين مسؤولان عن زرع عبوات ناسفة في كركوك

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