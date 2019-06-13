سلطان بن زايد يعزي خادم الحرمين الشريفين

2019/06/13 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

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