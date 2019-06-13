بومبيو: إيران

2019/06/13 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ إيران "مسؤولة" عن استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، الخميس.

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