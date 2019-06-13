عبد الله بن زايد يغرس شجرة التسامح في بوخارست

2019/06/13 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتيودور ميليشكانو وزير الخارجية الروماني، "شجرة التسامح"، في حديقة الأونيري بالعاصمة الرومانية بوخارست.

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