في اتصال هاتفي: برهم صالح يهنئ اللامي بفوزه في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين

2019/06/13 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في اتصال هاتفي نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بمناسبة فوزه في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين.

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