2019/06/13 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت جريدة القبس بتاريخ 2 يونيو الجاري خبراً عن وزير البلدية مؤداه دعوة الوزير إلى إنشاء الهيئة العامة للعقار لتنظيم السوق العقارية في البلاد.والدعوة هنا محمودة ومطلوبة ويشكر الوزير عليها، لكنها كانت في سياق حل مشكلة المعارض الوهمية التي عانى المواطنون منها بشكل كبير، مع تغليظ العقوبات الجزائية على جرائم النصب العقاري، وهنا لنا …

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